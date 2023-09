Gestione dei pazienti cronici e fragili: la Asl di Latina attiva la Centrale operativa territoriale

L'azienda sanitaria di Latina approva il modello organizzativo delle Cot- Centrali operative territoriali, nell’ambito delle iniziative collegate alle risorse del Pnrr. La Asl pontina è in questo ambito in posizione d'avanguardia: la Cot di Latina è infatti tra le prime ad essere attivata nel Lazio. Il modello organizzativo prevede l'individuazione di particolari fragilità sociali e sanitarie dei pazienti ricoverati, con l’obiettivo di intervenire precocemente rispetto alla fase di dimissioni ospedaliere, qualora si presenti difficoltoso il ricollocamento del paziente e la sua gestione a domicilio, con l'obiettivo di evitare un allungamento dei tempi di ricovero.

La finalità delle Centrali operative territoriali, è quella di individuare il setting territoriale appropriato per pazienti fragili, complessi, cronici e non autosufficienti anche attivando reti familiari, sociali e del terzo settore. Il personale della Cot è dunque multiprofessionale e composto da infermieri, personale amministrativo, personale medico in consulenza e assistenti sociali. L'esperienza è già partita alcuni fa e ha portato a risultati rilevanti in termini di precoce presa in carico dei pazienti in dimissione e di attivazione tempestiva dell’assistenza a domicilio o accesso rapido ad altre strutture di assistenza, come hospice, rsa o strutture di riabilitazione.

Prima ancora della nuova implementazione del servizio, fino ad oggi sul territorio pontino la struttura ha gestito 10mila richieste di dimissione e si prevede un forte incremento per il futuro anche grazie all’avvio delle costituite Centrali Distrettuali di Terracina, Latina e Aprilia e il consolidamento dei Team Operativi Ospedalieri (Toh). Il Team operativo ospedaliero, presente in ogni presidio dell’azienda sanitaria, è formato da personale sanitario e assistenti sociali con la funzione di valutare precocemente e attivare i vari servizi disponibili di assistenza territoriale. Questo Team collabora attivamente con le Centrali Operative Territoriali che provvedono a ricollocare i pazienti nei servizi o strutture indicate. La popolazione gestita dalla Cot è rappresentata da: utenti non autosufficienti, in stato di fragilità sociale e/o complessità clinico assistenziale; utenti con patologie croniche ad alta complessità, diversificate per stadiazione e ricomprese in specifici Pdta; utenti stessa categoria segnalati dal Nea 116117.