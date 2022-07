Tariffe idriche, il Comitato No Acqualatina annuncia l'auto riduzione delle bollette

Il Comitato No Acqualatina contesta l’aumento delle tariffe idriche votato dalla Conferenza dei sindaci e torna a chiedere il riavvio della procedura per rendere completamente pubblica la gestione delle fonti e degli acquedotti.

“Stiamo assistendo – si legge in una nota - all’ennesima ingiustizia che si abbatte sulla pelle delle nostre comunità del Lazio Meridionale: l’ennesimo aumento, dell’8,45 % per le bollette del 2022 con effetto di retroattività, e un aumento del 5 % per l’anno 2023. Si tratta di uno schiaffo a noi cittadini perché Acqualatina spa offre un servizio pessimo, indecente e vergognoso. Una delle reti di distribuzioni col più alto numero di perdite d’Italia, investimenti “fantasiosi” che spesso non vanno nella direzione auspicata cioè la riparazione delle condutture e il miglioramento della depurazione. La rete colabrodo – prosegue il Comitato - mette la popolazione a rischio razionamento, genera costi energetici fuori controllo, spreca immoralmente acqua potabile. I depuratori che non trattengono azoto e fosforo contribuiscono ad inquinare il mare, già pesantemente compromesso. I sindaci dei Comuni di Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Priverno, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Ventotene) hanno votato a favore, 7 hanno votato contro, 4 si sono astenuti e 16 hanno deciso di disertare la seduta, incapaci di dissentire con chiarezza e responsabilità".

“Intendiamo organizzare una nuova forma di protesta – preannuncia il Comitato - una auto-riduzione delle bollette per il recupero delle partite pregresse che il Gestore ha incamerato illegittimamente e chiediamo il riavvio della procedura per rendere completamente pubblica la gestione delle fonti e degli acquedotti”.