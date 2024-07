Lascia la Mini in moto sul marciapiede: l'auto finisce contro la vetrina di un negozio

Ha accostato l'auto all'angolo della strada, lungo viale Italia, con le ruote anteriori sul marciapiede. L'automobilista è poi sceso allontanandosi di qualche metro per parlare con una persona ed è in quel momento che incredibilmente la vettura, una Mini che aveva lasciato con il motore acceso, è avanzata e ha sfondato l'intera vetrina di un esercizio commerciale. Tutto davanti agli occhi di diverse persone che in quel momento si trovavano nel ristorante vicino.

Ingenti i danni provocati alla struttura commerciale, un negozio di parrucchiere ed estetista che si trova all'angolo tra via IV novembre e viale Italia. Il proprietario del veicolo si è messo a disposizione, ma poco dopo sul posto è arrivato il titolare dell'attività che ha richiesto anche l'intervento delle pattuglie della polzia

L'intera vetrina è andata completamente distrutta e i danni sono ancora da quantificare.