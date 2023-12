Aggressione e rapina con il coltello alle autolinee, due condanne

Tre anni e quattro mesi di carcere. Questa la condanna inflitta dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ai due autori di una rapina commessa alle autolinee di Latina.

Abdel Malek Ben Alì, tunisino di 23 anni, e di Alexa Yeni Diana, colombiana 32enne, entrambi detenuti, il 2 agosto scorso avevano avvicinato Shohan Miah e lo avevano colpito prima con un pugno al volto, poi con un calcio alla gamba sinistra e infine lo avevano minacciato con un coltello puntandoglielo contro: così si erano impossessati del suo portafoglio all’interno del quale c’erano 200 euro e dell’orologio che il giovane indossava. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che erano riusciti a risalire ai responsabili dell'aggressione. I due ieri mattina sono comparsi davanti al gup chiamati a rispondere di rapina aggravata dall’uso dell’arma e dall’aver commesso il reato in due oltre che per aver portato il coltello, considerato strumento atto a offendere, fuori dalla propria abitazione. Ad Alexa Yeni è stata contestata anche la recidiva specifica per quanto riguarda l’accusa di rapina. I difensori, gli avvocati Amleto Coronella e Moreno Gullì, hanno chiesto che gli imputati venissero processati con rito abbreviato per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena, richiesta accolta dal gup.

Il pubblico ministero Giorgia Orlando, a conclusione della sua requisitoria, ha chiesto una condanna a tre anni e otto mesi di reclusione per ciascuno degli imputati. Il giudice all’uscita dalla camera di consiglio ha lievemente ridotto la pena condannandoli a tre anni e quattro mesi di carcere.