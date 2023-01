Gli avvocati tornano al voto per eleggere il Consiglio dell'Ordine

Urne aperte il 17 e 18 gennaio prossimi nell’aula della Corte di assise del Tribunale per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati della provincia di Latina che tornano al voto a meno di 10 mesi dalla precedente consultazione. Questo perché si è inteso uniformare a livello nazionale le sessioni elettorali di tutti gli ordini forensi italiani in un’unica data.

Sono 19 i professionisti candidati per uno dei quindici posti nell’organismo forense pontino: sono in corsa come autonomi Roberto Mantovano, Amelia Vitiello e Annalisa Romaniello. Il Movimento Forense Latina ha invece messo in campo una squadra fatta da cinque candidati: si tratta di Stefania Caporilli e Chiara De Simone – consiglieri uscenti - Francesco Vasaturo, Giuseppe Pesce e Fiorella Bianchi. C’è infine la formazione che fa riferimento al presidente uscente Giacomo Mignano il quale però, a sorpresa, non si ripresenta. Torna invece in campo l’ex presidente Giovanni Lauretti e con lui si sono candidati Maurizio Albiani, Alfonso Falcone, Alessandro Farau, Maria Vittoria Giampietro, Carlo Macci, Serenella Pancali, Simone Rinaldi, Maria Cristina Sepe, Alfredo Soldera e Umberto Giffenni.

I votanti iscritti all’ordine sono oltre 1.800. Il nuovo Consiglio, che durerà in carica per un quadriennio quindi fino al 2026, eleggerà presidente, vice presidente, segretario e tesoriere. Ciascun avvocato può esprimere fino ad un massimo di dieci preferenze. Questa volta si tornerà a votare con il metodo tradizionale, vale a dire con l’urna e le schede cartacee e non verrà utilizzato il voto elettronico come era accaduto a febbraio scorso. Il 17 gennaio il seggio sarà aperto dalle 9 alle 17 mentre il 18 gennaio sarà possibile votare dalle 9 alle 13.30.