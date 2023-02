Fondazione avvocatura 'Michele Pierro', rinnovate le cariche direttive

Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Latina anche il Consiglio Direttivo della Fondazione dell’Avvocatura Pontina 'Michele Pierro' è stato parzialmente rinnovato.

Confermate le cariche del presidente Antonio Fargiorgio, del segretario Antonio Pierro e dei consiglieri Angela Verrengia e Alfredo Soldera mentre subentrano in Consiglio Maurizio Albiani,Francesca Giannetti e Giuseppe Pesce.

"Ringrazio il Consiglio dell’Ordine per la fiducia accordata al Direttivo della Fondazione - sottolinea il presidente Fargiorgio - dopo gli anni difficili della pandemia, il 2022 è stato l’anno del ritorno agli eventi formativi in presenza e dei corsi di alta specializzazione con oltre 2000 presenze e ben 70 crediti formativi distribuiti. La Fondazione ha affrontato tutte le tematiche giuridiche più importanti con relatori qualificati che hanno apportato un contributo fondamentale per la formazione. Formazione che non è solo il mero adempimento degli obblighi professionali ma crescita della cultura forense e giuridica anche alla luce delle radicali riforme dei processi e degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Continueremo a fornire soprattutto ai colleghi più giovani - conclude - gli strumenti gratuiti più idonei per svolgere la professione con competenza e massima dignità".

Per gli avvocati del Foro di Latina i prossimi due mesi saranno pressoché dedicati allo studio della Riforma Cartabia sia in campo civile che penale.