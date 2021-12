Ordine degli avvocati, nominato un nuovo commissario per le elezioni del Consiglio

Il Ministero della giustizia ha nominato il nuovo commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati di Latina: si tratta di Davide Calabrò, 64 anni, iscritto al foro di Frosinone del quale in passato è stato anche presidente.

Il decreto di sostituzione del commissario uscente Giacomo Mignano è stato notificato nei giorni scorsi ed è motivato dalla mancata convocazione entro 120 giorni dalla sua nomina nel dicembre dello scorso anno dell’assemblea degli iscritti al foro pontino per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine. Essendo ampiamente scaduto il termine il dicastero ha deciso di sostituire Mignano, il quale aveva rinviato la consultazione per l’impossibilità di utilizzare nei tempi richiesta l’aula della Corte di assise come sede del seggio elettorale.

Calabrò ora ha l’incarico di provvedere entro i prossimi 90 giorni – quindi entro i primi di marzo – alla convocazione dell’assemblea degli avvocati per eleggere il nuovo organismo di rappresentanza forense.