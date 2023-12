Arriva anche a Latina l'avvocato di strada per i senza dimora

Arriva anche a Latina, in coincidenza con il 91esimo anniversario di fondazione della città, lo sportello di Avvocato di Strada, che offrirà alle persone senza dimora che ne faranno richiesta, una tutela giuridica qualificata e organizzata sotto forma di volontariato e in modo del tutto gratuito. Lo sportello avrà sede presso i locali del Centro pastorale della parrocchia Immacolata di via Gian Battista Vico 36.

A partire dall’8 gennaio tutti i lunedì, dalle ore 9 alle ore 11 le persone senza dimora del territorio che hanno un problema legale potranno recarsi allo sportello dove troveranno avvocati, operatori e volontari che hanno già aderito al progetto. Alla presentazione dello sportello che avverrà il 16 dicembre alle 11.30 sono stati invitati tutti i rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati e degli enti del terzo settore, gli avvocati e le avvocate del foro di Latina e la cittadinanza. Interverrà alla presentazione dello sportello l’avvocato Antonio Mumolo, presidente dell’Associazione nazionale avvocato di strada.

L’Associazione Avvocato di strada ODV nasce a Bologna nel dicembre del 2000 e nel 2007 diventa un’organizzazione di volontariato di carattere nazionale. L’obiettivo dell’Associazione e? la tutela delle persone senza dimora per favorirne il ritorno ad una vita comune. Ogni sede e? organizzata come un vero e proprio studio legale, con orari e giorni di ricevimento durante tutto l’arco dell’anno, gode di piena autonomia organizzativa e fa parte della Associazione nazionale Avvocato di strada. Ogni sede, all'atto della sua costituzione, si impegna a collaborare con le altre omologhe sedi presenti nel territorio nazionale, oltre che con l’associazione nazionale, fornendo i dati relativi all'attività svolta a vantaggio delle persone senza dimora. Ad oggi in Italia collaborano con il progetto Avvocato di strada oltre 1000 avvocati, tra volontari degli sportelli già aperti e professionisti che si sono dichiarati disponibili a lavorare gratuitamente in caso di domiciliazioni nelle città in cui non e? ancora aperta una sede.