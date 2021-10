'Bad Fashion', chi sono i titolari della catena di negozi di abbigliamento denunciati

Sono quattro imprenditori molto conosciuti del capoluogo pontino appartenenti allo stesso nucleo familiare i destinatari della denuncia per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per un valore di oltre 300mila euro tra quote societarie e conti correnti emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giuseppe Molfese nell’ambito dell’operazione ‘Bad Fashion’ portata a termine dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina.

Destinatari della misura sono i tre fratelli Trulli e la moglie di uno di loro, soci de ‘L’impero della moda’, società ormai in liquidazione e oggi titolari di una serie di negozi di abbigliamento sportivo e non tra Latina e Roma molto conosciuti nati sulle ceneri della vecchia compagine completamente svuotata sulla quale grava un debito di oltre 300mila euro.

Secondo gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle gli indagati con le loro imprese di abbigliamento, già gravate da elevati debiti tributari iscritti a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate, hanno simulato una serie di operazioni commerciali con altre quattro società, riconducili sempre al medesimo gruppo familiare, al solo fine di depauperarne sistematicamente il patrimonio e conseguentemente rendere inefficace l’azione di recupero delle imposte evase da parte dello Stato. Attraverso perquisizioni locali e domiciliari gli investigatori hanno ricostruito i reali passaggi di denaro dalle vecchie alle nuove compagini e i passaggi delle quote societarie e di beni di particolare valore, come ad esempio due auto di lusso quali una Porsche Panamera ed una Porsche Cayenne tra le sei diverse società del gruppo familiare.