Bonifico da 60mila euro, badante indagata per circonvenzione di incapace

Una donna di 57 anni, italiana, è stata iscritta nel registro degli indagati per circonvenzione di incapace e nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento che le vieta di avvicinarsi all'anziana affetta da demenza alla quale aveva cercato di sottrarre 60mila euro facendole firmare dei documenti per un bonifico bancario a suo nome.

E' accaduto a Latina ad aprile scorso quando B. M., queste le sue iniziali, approfittando della condizione di invalidità della signora della quale si occupava ininterrottamente dal 2007, si è recata presso la filiale di Latina della Banca popolari di Fondi ed ha presentato una richiesta firmata dall'anziana che disponeva un bonifico da 60mila euro a suo favore. ,Qualcosa però ha insospettivo la dipendente alla cassa che ha deciso di avvisare il direttore: quest'ultimo a sua volta prima ha parlato con 77enne e, resosi conto delle sue condizioni, ha bloccato l'operazione e avvisato i figli della donna. Sono stati loro quindi a presentare una denunica in Questura in seguito alla quale la badante è stata indagata per circonvenzione di persona incapace: il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza ha inoltre chiesto e ottenuto dal gip un provvedimento che vieta alla 57enne di avvicinarsi alla anziana.

Nella giornata di ieri l'indagata, assistita dall'avvocato Gaetano Marino, è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l'interrogatorio di garanzia. Rispondendo alle domande del magistrato la badante ha raccontato di avere lavorato pre l'anziana dal 2007 al 2016 in nero e part time quindi con una retribuzione inadeguata e di essere stata messa in regola con un contratto a tempo pieno soltanto nel 2016. Il denaro che voleva prelevare, ha aggiunto, era il risultato di un accordo conciliativo per sanare la situazione contrattuale degli anni precedenti. Tale accordo prevedeva il versamento a suo favore di 25mila euro mentre il resto della cifra le sarebbe stato corrisposto a rate.

Per ora comunque resta in vigore il divieto di avvicinamento per evitare, scrive il gip Pierpaolo Bortone nell’ordinanza, “il pericolo di una recidiva oppure l’inquinamento delle prove”.