Karibu, la Procura aveva chiesto il carcere per moglie e suocera di Soumahoro

Quello messo in piedi da Liliane Murekatete, compagna del deputato Aboubakar Soumahoro, sua madre Marie Therese Mukamitsindo, i fratelli Michel Rukundo e Richard Mutangana è “un sistema collaudato proteso a eludere gli obblighi pubblicistici derivanti dalle convenzioni con gli enti locali con il fine di distrarre fondi pubblici in buona parte reinvestiti all’estero”. E’ quanto sottolinea il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese nell’ordinanza che ha portato agli arresti domiciliari la Murekatete e sua madre Mukamatsindo con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio. In realtà il sostituto procuratore Giuseppe Miliano, titolare dell’indagine, la seconda, sulla gestione della cooperativa Karibu e del consorzio Aid, che si occupavano dell'accoglienza dei migranti, aveva chiesto la misura della custodia cautelare in carcere – vale a dire l’arresto – per i tre principali indagati: Murekatete, Mukamitsindo e Rukundo. Il gip pur riconoscendo come l’indagine - che ha esaminato conti e spese nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022 – abbia portato alla luce “una struttura delinquenziale organizzata a livello familiare” e condividendo la circostanza della perseveranza dell’azione criminale continuata per molti anni, ha ritenuto di dover graduare diversamente le misure cautelari. Il gip ha innanzitutto escluso il pericolo di fuga dei tre vivendo tutti stabilmente in Italia ormai da molti anni ma ha riconosciuto la veridicità delle valutazioni del pubblico ministero rispetto al rischio di inquinamento delle prove “per la rilevante pericolosità sociale dei tre indagati” alla luce della quale è altamente probabile che stiano proseguendo nel compimento della loro attività illecita e comunque non si asterrebbero se si presentasse una occasione per compiere delitti della stessa specie”.

A parere del magistrato quindi gli illeciti sono tutt’altro che occasionali e i tre indagati non hanno mai svolto attività diversa da quella ipotizzata nell’ordinanza. Ed è lo stesso gip Molfese a sottolineare come l’ulteriore effetto delle condotte dei tre indagati sia quello di “porre i soggetti ospitati, già in condizione di particolare vulnerabilità in quanto migranti richiedenti protezione internazionale, in stato di accoglienza gravemente lesivo della loro dignità”.

Ecco dunque le ragioni per cui Liliane Murekatete e la madre Marie Therese Mukamitsindo sono ristrette agli arresti domiciliari e Michel Rukundo non può muoversi dal Comune di residenza.