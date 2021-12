I beni confiscati alla criminalità organizzata riassegnati ai Comuni pontini

Prosegue l’iter di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Nei giorni scorsi a Roma in sede di Conferenza dei servizi promossa dall’Agenzia nazionale alla quale hanno partecipato anche le Prefetture, il Demanio e le amministrazioni comunale interessate per quanto riguarda la provincia di Latina sono stati assegnati ben 22 dei 36 beni per i quali i Comuni avevano fatto richiesta.

Spiccava l’assenza del Comune di Latina che ha fatto sapere di non volere i 12 tra immobili e terreni a disposizione. Nell’elenco c’erano – e ci sono ancora una unità abitativa a Casal delle Palme, un’abitazione indipendente a via Muzio Scevola, un appartamento in condominio e un box a via Mincio, un altro appartamento in condominio a corso della Repubblica, quattro terreni agricoli sulla strada Pontina, un fabbricato industriale in strada Casa Selva e ancora una villa del valori stimato di circa 500mila euro sempre sulla Pontina. E’ stata invece la Guardia di Finanza, attraverso il Demanio, a richiedere l’assegnazione di alcuni dei beni nel capoluogo che vorrebbe destinare alla realizzazione di alloggi per i propri.

Hanno invece risposto positivamente il Comune di Fondi al quale sono stati assegnati alcuni appartamenti in condominio e alcune abitazioni indipendenti che saranno destinati alle esigenze abitative delle fasce deboli; il Comune di Sperlonga che ha ottenuto quattro appartamenti in condominio ubicati in località Valle del Corsaro di proprietà dell’avvocato Cipriano Chianese così come l’albergo al centro di Formia affidato al Comune.

Fino ad oggi per quanto riguarda la provincia di Latina complessivamente sono stati assegnati 208 beni alcuni dei quali sono stati effettivamente riutilizzati socialmente come il terreno di via Goya affidato in gestione agli studenti dell’istituto San Benedetto per un intervento di riqualificazione delle essenze arboree.