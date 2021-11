Controlli del territorio e indagini, il bilancio della questura: nel 2021 268 arresti

Stanno per scadere i due anni di lavoro in provincia di Latina per il questore Michele Spina, che nel giorno dell'operazione "Ottobre Rosso" traccia un breve bilancio dell'attività condotta. "Sono soddisfatto - ha spiegato il questore - del lavoro svolto dai miei funzionari e dai miei poliziotti. Anche in piena pandemia l'attività non si è mai fermata e i risultati operativi, come dimostrano i numeri, sono in crescita. Non perché sia un fautore delle manette, ma ogni arresto presuppone un'attività di indagine andata a segno".

I numeri. Nel 2019 la polizia ha arrestato complessivamente 177 persone, mentre nel 2020, inclusa la fase della pandemia e del lockdown, gli arresti sono stati 227. Ad oggi, nel 2021 non ancora concluso, gli arresti sono già stati 268. L'attività di prevenzione e monitoraggio del territorio ha inoltre portato ad emettere complessivamente 41 Daspo Willy e 100 avvisi orali, oltre a una serie di misure di sorveglianza speciale che tendono appunto a monitorare ogni singolo pregiudicato.

"Il bilancio è dunque assolutamente positivo - Nonostante la pandemia gli uffici non si sono mai fermati e hanno prodotto anche una serie di indagini complesse che ci ha consentito di intervenire su più fronti della criminalità locale con numerosi arresti. Con questo tipo di attività penetrante negli ambienti della criminalità località si riconquista anche la fiducia dei cittadini vittime di estorsione. Noi confidiamo ora che tutti i cittadini perbene possano cominciare a denunciare i soprusi per consentirci di intraprendere più rapidamente le indagini necessarie".