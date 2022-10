Cento posti di blocco, 850 auto fermate, tre arresti e decine di denunce: il bilancio della polizia

Centoundici posti di blocco organizzati in tutta la provincia, 1800 persone identificate, 850 veicoli fermati e controllati. Nel corso della settimana che sta per concludersi la questura di Latina ha predisposto un'azione di contrasto alle attività criminali e di controllo del territorio, anche con l'ausilio della polizia stradale, del reparto Prevenzione crimine Lazio e delle unità cinofile della polizia di Stato, impiegando oltre 200 volanti 24 ore su 24, Durante l'attività sono stati controllati 52 cittadini extracomunitari per verificare il possesso dei titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio nazionale. Sono state poi contestate 179 infrazioni al Codice della strada con due auto sottoposte a sequestro amministrativo perché prive della copertura assicurativa.

Nella settimana sono state poi concluse anche due distinte attività investigative contro lo spaccio di stupefacenti, una con l'arresto di due persone da parte della squadra mobile di Latina e l'altra con il fermo di un cittadino straniero da parte degli agenti del commissariato di Formia. Altre due persone sono state arrestate dalle volanti rispettivamente per furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e per evasione e rapina aggravata. Gli agenti hanno inoltre denunciato in stato di libertà 14 persone per reati che vanno dalla minaccia alla diffamazione, dalla truffa al danneggiamento fino alla violazione della normativa sugli stupefacenti. Il questore Michele Spina, in qualità di autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha adottato 9 provvedimenti di avviso orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi, che si aggiungono agli 89 precedentemente "avvisati" a partire dal 1° gennaio 2022.

Il tribunale di Roma infine, condividendo la proposta del Questore di Latina, ha emanato dall?inizio dell?anno 6 decreti applicativi della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di altrettante persone che dovranno attenersi alle prescrizioni e che, in caso di violazione, rischiano di essere arrestate,