Da Gionchetto al Nicolosi e Villaggio Trieste: quartieri di Latina al setaccio della polizia

Nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, a Latina, per il contrasto al crimine diffuso. Decine di poliziotti della questura sono stati impegnati nella giornata di ieri dedicando particolare attenzione ai reati comuni e allo spaccio di droga. Anche questa volta il monitoraggio ha interessato soprattutto il quartiere Nicolosi, Piazza Santa Maria Goretti, Gionchetto, Campo Boario e Villaggio Trieste, dove gli agenti della squadra volante hanno controllato diversi soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, in regime di detenzione domiciliare e gravate da obblighi giudiziari.

La Squadra Mobile ha effettuato perquisizioni locali e domiciliari, mentre la squadra di polizia amministrativa ha controllato alcuni esercizi pubblici del capoluogo.Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare un uomo è stato trovato in possesso di numerosi coltelli ed è stato denunciato alla procura della Repubblica. Le pattuglie della polizia stradale hanno effettuato posti di blocco lungo le strade, con particolare riferimento a quelle caratterizzate da un intenso traffico veicolare anche in occasione del primo esodo estivo.

L'attività ha portato a controllare complessivamente 170 persone e più di 120 veicoli e ad elevare numerose sanzioni per violazioni del codice della strada, revisione scaduta, mancata copertura assicurativa, guida senza cinture, guida di motocicli senza casco. Un automobilista è stato denunciato in questo sorpreso a circolare con la patente sospesa.