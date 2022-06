Raffica di sanzioni e denunce, 200 persone identificate: il bilancio dei controlli della polizia

Più di 260 persone identificate, 190 veicoli fermati. E' il pèrimo bilancio dei controlli predisposti dalla questura che ieri, 3 giugno, hanno interessato la città di Latina in previsione del primo fine settimana estivo. Decine i poliziotti impegnati, tra i quali gli agenti della squadra volante e gli investigatori della squadra mobile affiancati dalla squadra amministrativa e da unità operative della polizia stradale.

L'attenzione è stata puntata soprattutto sul quartiere Nicolosi, piazza Santa Maria Goretti, i quartieri Q4 e Q5, Pantanaccio, Gionchetto e Villaggio Trieste, in risposta ad una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini. La squadra mobile ha effettuato anche alcune perquisizioni locali e domiciliari, mentre la squadra di polizia amministrativa ha esteso i controlli anche agli esercizi pubblici mentre gli agenti della Volante hanno controllato soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, Le pattuglie della polstrada infine hanno messo in atto specifici controlli finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali e all’accertamento di violazioni al Codice della strada, con posti di controllo sulle principali arterie viarie interessate da un intenso traffico in occasione del primo esodo estivo.

L'esito è dunque di 260 persone controllate e più di 190 veicoli fermati, con numerose sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada, come la mancata copertura assicurativa, la guida senza cinture di sicurezza, la guida di motoveicoli senza casco, con il ritiro di due carte di circolazione. Un automobilista infine è stato denunciato alla procura perché circolava con la patente revocata.