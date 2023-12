Alto impatto, setacciato il Nicolosi: posti di blocco e ispezioni negli esercizi commerciali

Nuova operazione Alto Impatto al Nicolosi. Nel pomeriggio di ieri i controlli interforze condotti dalle pattuglie della polizia di Stato, con squadra volante, polizia amministrativa, squadra mobile, polstrada, reparto prevenzione crimine del Lazio e unità cinofile, d'intesa con gli equipaggi dell'Arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e polizia locale, con il supporto degli operatori della Asl.

Le verifiche hanno riguardato ancora il quartiere Nicolosi dove sono state segnalate attività illecite e la presenza di persone in stato di ubriachezza. Le donne e gli uomini della polizia di Stato hanno effettuato verifiche sulla circolazione stradale con numerosi posti di blocco che hanno consentito di identificare complessivamente 156 peersone, di cui 40 stranieri, e fermare 67 veicoli, elevando sette contestazioni per violazioni al Codice della Strada. Effettuate inoltre diverse perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi e droga e controlli a persone che si trovano agli arresti domiciliari. Ispezionati anche cinque commerciali, con una violazione amministrativa accertata per uno di questi.

Una persona è stata segnalata all’autorità amministrativa perché trovata in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale, mentre un altro soggetto è stato denunciato alla procura per furto. L'operazione interforze Alto impatto,, nel quadro delle attività coordinate dalla prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando periodicamente interi quartieri del capoluogo.