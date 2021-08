Controlli sulle strade: ritirate cinque patenti, tre persone denunciate per abuso di alcol

Cinquanta veicoli fermati e 70 persone identificate e controllate anche con l'utilizzo di etilometri di utilima generazione. E' il bilancio di un capillare servizio organizzato la scorsa notte dagli agenti della polizia stradale di Latina e del distaccamento di Aprilia, che ha portato al ritiro di cinque patenti e alla decurtazione di oltre 100 punti dalle patenti.

Nel corso dell'attività sulle strade e nei luoghi della movida tre persone persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per un tasso alcolemico addirittura superiore a 1,5 g/l. Altre due hanno subito una sanzione amministrativa connessa all'assunzione di alcol. Altre 12 infrazioni al Codice della strada sono state contestate dagli operatori di polzia. I dispositivi di controllo saranno effettuati con cadenza regolare soprattutto in orario notturno per contrastare l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte degli automobilisti.