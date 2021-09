Estate di controlli in provincia: 131 incidenti rilevati e quasi mille interventi: il bilancio della polizia stradale

Da giugno ad agosto 838 pattuglie della polizia stradale hanno presidiato le strade pontine con particolare attenzione alle arterie più trafficate. A queste si aggiungono gli equipaggi di pronto impiego utilizzati nelle situazioni di emergenza per prestare soccorso e assistenza agli automobilisti, che hanno effettuato complessivamente 979 interventi.

Controlli specifici sono stati effettuati su mezzi adibiti a trasporto di merci e di persone, sull'utilizzo dei cellulari alla guida, sulla validità dell'assicurazione e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini. Numerose anche le operazioni dedicate al controllo della velocità (Roadpol Speed e Roadpol Safe), tramite l’utilizzo del telelaser. In totale, sono stati controllati oltre 4.000 veicoli e circa 6.000 persone, sono stati elevati 2.388 verbali, 63 patenti e 76 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 6.040 e le persone denunciate per reati connessi alla circolazione sono state 30. Particolare attenzione è stata data alla guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sanzionando 34 automobilisti.

Gli agenti della Polstrada hanno inoltre rilevato nel corso dei mesi estivi 131 incidenti, di cui due con esito mortale.