In un mese 125 multe per eccesso di velocità e 740 verbali totali: il bilancio della polizia stradale

Le attività delle pattuglie sulle principali arterie della provincia. A febbraio un fermo per fuga in seguito a un investimento con decesso e omissione di soccorso

Duemila veicoli controllati e 3mila persone identificate, 125 infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità e velocità pericolosa. Sono alcuni dei numeri emersi dal bilancio dei controlli effettuati solo nel mese di febbraio dalla polizia stradale, d'intesa con la Prefettura e la Questura di Latina. In campo, tra il comando di Latina e i distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia, 297 pattuglie che sono intervenute anche in situazioni di emergenza e per prestare soccorso e assistenza agli automobilisti. Gli interventi di questo tipo sono stati complessivamente, nel mese appena trascorso, 281. La polstrada in diverse occasione è intervenuta anche per servizi di scorta durante il trasporto dei vaccini anti covid.

I controlli hanno riguardato in particolare le arterie ad alta percorrenza, come la Pontina, l'Appia, la Monti Lepini e la Flacca. Ulteriori servizi di controllo sono stati programmati anche per verificare la Rca, il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini, i trasporti eccezionali, il divieto dell'uso di telefonini alla guida e anche il trasporto di merci pericolose e l'utilizzo di pneumatici a norma.

Nel corso delle verifiche sono stati elevati 740 verbali per diverse infrazioni (norme comportamentali, utilizzo del telefonino alla guida, mancato uso dei sistemi di ritenuta, ecc.). 31 patenti e 37 carte di circolazione sono state ritirate, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 1.534.

Sono stati rilevati 30 incidenti, di cui 15 con lesioni (23 sono state le persone che hanno riportato ferite, 1 decesso) e 15 con soli danni alle cose. Per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati 14 automobilisti; inoltre, la squadra di pg ha effettuato verifiche presso le aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali, svolgendo controlli amministrativi presso autoricambi, officine ed autodemolizioni. A febbraio una persona è stata sottoposta a fermo di pg per fuga a seguito di investimento con decesso e omissione di soccorso e altri 3 soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.