Estate di controlli sulle strade: 300 multe per eccesso di velocità. 135 incidenti

Tra i mesi di giugno e agosto la polizia stradale di Latina ha messo in campo controlli straordinari del territori finalizzati a garantire sicurezza agli utenti della strada. Sulle strade più trafficati della provincia sono state impiegate complessivamente 788 pattuglie e gli equipaggi sono intervenuti anche per situazioni di emergenza, con 529 interventi di soccorso a terzi.

Assidui controlli sono stati predisposti nei confronti di veicoli che trasportavano merci e passeggeri, soprattutto sulle strade ad alta percorrenza, come la Pontina, l'Appia, la Monti Lepini, la SS 699 Abbazia di Fossanova e la Flacca. Ulteriori servizi hanno poi riguardato la verifica della Rca, il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, i trasporti eccezionali, il divieto di uso dei telefoni cellulari mentre si è alla guida, il controllo degli pneumatici, il trasporto di merci pericolose, di animali vivi e quello di sostanze alimentari.

Non sono mancate operazioni per il controllo della velocità, tramite l’utilizzo del telelaser, che hanno portato a contestare 307 infrazioni al Codice della strada per eccesso di velocità e velocità pericolosa. In totale, sono stati fermati circa 2.400 veicoli e circa 3.000 persone. Elevati 2.458 verbali per diverse infrazioni (norme comportamentali, utilizzo del telefonino alla guida, mancato uso dei sistemi di ritenuta.); ritirate 103 patenti e 65 carte di circolazione, mentre i punti-patente decurtati ammontano a 5.341.

Infine le pattuglie della polstrada hanno rilevato 135 incidenti, di cui 81 con lesioni (124 sono state le persone che hanno riportato ferite, 4 i decessi) e 54 con soli danni alle cose. Per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, sono stati sanzionati ben 28 automobilisti. Infine, la squadra di pg ha effettuato verifiche nelle aree di sosta e di servizio sulle principali strade provinciali, svolgendo verifiche amministrative presso autoricambi, officine e autodemolizioni. Le denunce sono state complessivamente 40, di cui due per fuga ed omissione di soccorso. Le attività e i servizi operativi proseguiranno assiduamente nelle prossime settimane.