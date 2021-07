Droga e commercio abusivo: il bilancio di sequestri e denunce della Finanza nel sud pontino

Una coppia di turisti in partenza per Ponza trovata con le dosi di cocaina. Scoperti e sequestrati 10mila capi d'abbigliamento contraffatti. Verifiche anche su licenze Ncc nei porti e nelle stazioni

Con l'avvio della stagione estiva le Fiamme Gialle del territorio pontino hanno attuato piani specifici di intervento per la prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti ma anche dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

I controlli dei finanzieri nel sud-pontino si sono concentrati soprattutto nei porti di Formia e Gaeta e presso le stazioni ferroviarie, con l'impiego delle unità specializzate del gruppo di Formia e hanno consentito di individuare 11 soggetti trovati in possesso di droga, tutti maggiorenni, segnalati alle competenti Prefetture per uso personale di stupefacenti. Grazie al fiuto delle unità cinofile del Corpo, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro complessivamente circa 25 grammi tra haashish e marijuana. Non è sfuggita al controllo dei militari in servizio presso il porto turistico di Formia una coppia di turisti in partenza per l'isola di Ponza, trovati con 15 grammi grammi di cocaina e denunciati alla Procura della Repubblica di Cassino per detenzione di sostanze ai fini di spaccio.

Per quanto riguarda invece il contrasto all'abusivismo commerciale nel settore dei trasporti, sono stati effettuati controlli nei confronti di numerose licenze Ncc presenti in questo periodo presso le stazioni ferroviarie e i porti della zona, grazie ai quali sono stati scoperti soggetti alla guida di veicoli adibiti a noleggio con conducente sprovvisti dei prescritti requisiti e delle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività, con conseguente sanzione e fermo amministrativo dei mezzi.

Non sono mancati anche gli interventi in materia di contraffazione e sicurezza prodotti. Oltre 10.000 prodotti contraffatti, tra capi d'abbigliamento e accessori, tutti sprovvisti delle necessarie indicazioni di sicurezza, sono stati scoperti grazie al monitoraggio di siti internet e canali di vendite online di prodotti di alta moda venduti a prezzi "fuori mercato". L'analisi della rete di e-commerce ha consentito di rintracciare diversi punti vendita operanti sul territorio, in alcuni casi di grandi dimensioni, che avevano messo in vendita merce contraffatta. Le operazioni hanno portato, oltre al sequestro della merce, anche alla segnalazione di 7 persone alla Procura della Repubblica di Latina e alla locale Camera di Commercio per i reati di contraffazione di marchi e brevetti, di introduzione illegale nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

L'attività svolta testimonia l'avvio dell'intensificazione dei servizi della Guardia di Finanza pontina, nell'ottica del rafforzamento del controllo economico del territorio di tutta la provincia in considerazione dell'incremento della popolazione presente, per garantire alla cittadinanza e ai turisti un'estate il più sicura possibile anche dal punto di vista commerciale a tutela degli operatori commerciali onesti.