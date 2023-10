Nicolosi nel mirino: 20 denunce, due arresti, sequestrate armi e droga

E' partita dal quartiere Nicolosi, a Latina, l'operazione "Alto impatto", già sperimentata a giugno scorso a seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che era stato presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Uno spiegamento straordinario di forze in campo nella giornata di ieri, 20 ottobre: personale della questura, dei comandi dell'Arma dei carabinieri e della guardia di fiannza, insieme alla polizia locale, polizia provinciale, Asl, polizia stradale, carabinieri del Nil ispettorato del lavoro, personale del Nas e del corpo forestale dell'Arma, nonché del reparto Antiterrorismo e Pronto impiego della guardia di finanza. Circa 61 uomini impiegati per presidiare la zona delle autolinee e i vicoli e i lotti del quartiere popolare Nicolosi.

Il modello di lavoro

Il modello di lavoro rispetto al passato si è però concentrato in zone chirurgicamente individuate dal Comitato per l'ordine e la sicurezza sulla base di un'accurata di analisi delle aree cittadine più esposte a situazioni di degrado e a forme di devianza e illegalità, caratterizzate da allarme sociale e da una scarsa sicurezza percepita dalla popolazione. Non a caso dunque si è scelto di iniziare dal Nicolosi e dalla zona delle autolinee, spesso teatro di aggressioni e spaccio.

Il bilancio: controlli, arresti, denunce

Il bilancio è di 388 persone identificate, due arresti per droga, 20 denunce. Dei soggetti identificati, 126 erano stranieri e per due di questi è stato adottato un provvedimento di espulsione. I controlli hanno riguardato anche le strade, con 172 veicoli fermati e 26 violazioni al codice della strada contestata. Cinquanta gli esercizi commerciali ispezionati, per due dei quali è stata proposta la sospensione dell'attività, mentre in un altro caso è stato individuato un lavoratore irregolare. L'operazione ha portato poi al sequestro di merce contraffatta, due armi e complessivamente 200 grammi di stupefacenti. Nel corso dei controlli agli arresti è finita una donna trovata in casa con un etto e mezzo di cocaina e due armi, su cui sono in corso tutti gli accertamenti del caso. In manette anche un cittadino straniero trovato con alcune dosi di hashish e denaro contante considerato provento di spaccio.

Altre operazioni programmate

Al termine delle attività, che hanno rafforzato una modalità di lavoro integrato e sinergico già collaudata, il prefetto Maurizio Falco ha espresso un vivo ringraziamento ai vertici provinciali delle forze di polizia e a tutto il personale degli uffici coinvolti. Un'operazione analoga sarà replicata ancora, a cadenza periodica, secondo una precisa strategia di programmazione e di coordinamento, anche in altri quartieri della città.