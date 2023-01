Un anno di controlli sulle strade pontine: oltre 8mila infrazioni accertate, 1.200 per eccesso di velocità

Un anno intenso di lavoro, quello appena trascorso, per la sezione della polizia stradale di Latina e dei distaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia. Controlli quotidiani, assistenza, rilevamento di incidenti, soccorso agli automobilisti e poi posti di blocco, verifiche con etilometro e su carte di circolazione, patenti e assicurazioni, ma anche accertamenti amministrative in officine, agenzie e rivendite di auto.

Il comando provinciale ha tracciato un bilancio dell'attività condotta nel corso del 2022, a partire dal rilevamento degli incidenti stradali (544 in totale di cui 18 con esito mortale). L'attenzione si è concentrata soprattutto sulle strate extraurbane caratterizzate dal transito quotidiano di migliaia di veicoli, come la Pontina, l'Appia, la Monti Lepni e la Flacca. Nell'arco dell'anno appena trascorso sono state impiegate 3.110 pattuglie, di volta in volta impiegate in operazioni ad alto impatto, posti di blocco, controllo sui mezzi di trasporto ma anche servizi di scorta e ordine pubblico. In particolare, sono stati 1.432 i controlli tramite etilometro effettuati, 346 le verifiche a veicoli commerciali, oltre 2mila i soccorsi agli automobilisti.

Il 2022 ha visto accertare, da parte delle pattuglie della polizia stradale ben 8.436 infrazioni al Codice della strada, che hanno portato complessivamente al ritiro di 270 patenti e 300 carte di circolazione, a 121 fermi amministrativi, a 331 sequestri. Sul totale delle infrazioni contestate, 1.252 hanno riguardato l'eccesso di velocità e la guida pericolosa, 927 il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini, 82 la guida in stato di ebbrezza, 38 la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Le persone controllate sono state 6.619, 6.075 i veicoli fermati. Le denunce nel 2022 ammontano a 117 mentre sono stati 9 gli arresti.

Per quanto riguarda i controlli amministrativi effettuati dalla squadra di pg, si contano 75 verifiche complessive, di cui 13 presso rivendite di auto, 11 in agenzie di pratiche auto, 12 presso gommisti, 19 in officine e carrozzerie, 15 in autodemolizioni, 5 infine a rivendite di veicoli online. In questo caso le persone controllate sono state 157, i veicoli 185 e le infrazioni accertare 27.

Il personale qualificato della polizia stradale di Latina ha poi preso parte a diversi convegni e incontri sulla sicurezza stradale. In particolare, nell'ambito del progetto Icaro 2022, gli agenti hanno incontrato circa 2.500 studenti.