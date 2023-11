Deve scontare otto anni di reclusione: arrestata 27enne

I carabinieri della stazione di Borgo Podgora, impiegati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal tribunale di Firenze, una donna di 27 anni. La giovane deve infatti scontare la pena detentiva di 7 anni e 11 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi, oltre che nella provincia di Firenze, in molte aree del centro-nord.

Condotta in caserma, la donna è stata tratta in arresto ma, comunicato il suo stato di gravidanza incompatibile con il regime carcerario, dopo una visita ginecologica, è stata trasferita su disposizione dell’autorità giudiziaria, nella propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, dove sconterà la sua condanna.