Picchiò la sua ragazza in un locale al lido: Matteo Baldascini condannato

Aveva picchiato la sua ragazza ferendola durante una discussione all’esterno di un locale sul lungomare di Latina. Ieri Matteo Baldascini, 19 anni e già con precedenti penali, è stato condannato a un anno di reclusione. I fatti oggetto del processo risalgono al 30 luglio scorso quando il ragazzo aveva colpito con una testata al volto una 18enne provocandole ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale dove i sanitari l’avevano medicata. Lui aveva tentato la fuga ma gli agenti della squadra volante erano riusciti a identificarlo e arrestarlo con l’accusa di lesioni gravi. Ieri il prosieguo del processo per direttissima davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Fabio Velardi. La difesa, rappresentata dall’avvocato Alessia Vita, ha chiesto che Baldascini venisse giudicato con il rito abbreviato e a conclusione della camera di consiglio è arrivata la sentenza di condanna a un anno di carcere con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.

Il 19enne pochi giorni dopo l’aggressione al lido, il 5 agosto, era stato raggiunto da un’altra ordinanza di custodia cautelare per stalking e lesioni aggravate nei confronti di un coetaneo amico della sua fidanzata nel convincimento che volesse indurla a interrompere la loro relazione: le condotte che gli vengono contestate sono insulti e minacce continuate per mesi, con messaggi e note vocali sul social network e instagram nei confronti della vittima. Inoltre in diverse circostanze era passato alle vie di fatto e aveva aggredito fisicamente colui che riteneva un rivale, a partire dal mese di novembre 2021 fino al 14 luglio 2022 quando lo aveva picchiato causandogli gravi lesioni personali. Così per Baldasciini si erano riaperte le porte del carcere. Attualmente si trova agli arresti domiciliari.