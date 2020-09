Caporalato e infortuni nei campi, i braccianti in piazza per un nuovo sciopero

I lavoratori agricoli della provincia di Latina, supportati da Cgil, Cisl e Uil e relative categoria, saranno nuovamente in piazza lunedì prossimo 28 settembre a partire dalle 10 per un nuovo sciopero generale, il secondo dopo quello del 18 aprile del 2016 organizzato dalla Cgil con la comunità indiana del Lazio e che portò per la prima volta in piazza oltre 4mila lavoratori e lavoratrici.

Anche in questo caso il luogo scelto per tenere alta l’attenzione sul fenomeno degli infortuni anche mortali sul posto di lavoro, i suicidi per sfruttamento, le violenze fisiche e psicologiche, il caporalato, la tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo, da parte di alcune aziende è piazza della Libertà.

La manifestazione si svolgerà nel totale rispetto delle norme anti Covid indossando la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza.