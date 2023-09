Scoperto un cadavere all'ex Svar: probabile morte per overdose

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina, mercoledì 20 settembre, all'interno del sito industriale dismesso dell'ex Svar. Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della questura di Latina. Il corpo era abbandonato in mezzo al degrado dell'area dismessa e abbandonata, diventata rifugio di disperati che trovano riparo nei pochi edifici fatiscenti rimasti ma anche ricettacolo di spaccio.

A perdere la vita un cittadino straniero, probabilmente di origine nordafricana che tuttavia non è stato ancora identificato dalle forze dell'ordine. Le cause con ogni probabilità sono legate a un'overdose. Episodi analoghi si sono già verificati all'ex Svar. L'ultimo nello scorso mese di aprile e anche in quell'occasione si era trattato di una morte per overdose.

Sul caso ora indagano gli agenti di polizia. E intanto la questione dell'ex Svar si ripropone in tutta la sua urgenza.