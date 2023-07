Prende a pugni un addetto della squadra avversaria: daspo per un dipendente del Latina Calcio

Nell'ambito delle attività di constrato dei fenomeni violenti in occasione di manifestazioni sportive, il questore di Latina Raffaele Gargiulo ha emesso un daspo a carico di un dipendente della società Latina Calcio inibendo l'accesso a impianti sportivi per due anni.

In particolare, al termine della partita Latina Calcio 1932- Fidelis Andria 2018 del 23 aprile scorso, valevole per il campionato di Lega Pro, girone C, il dipendente del Latina Calcio ha prima discusso animatamente con i tifosi ospiti fino a provocare il tentativo da parte loro di invadere il terreno di gioco, e poi ha sferrato un pugno a un addetto della squadra pugliese, che lo ha poi denunciato per il reato di percosse.

L’animosità dei tifosi di entrambe le squadre che tentavano di affrontarsi è stata contenuta solo grazie all’intervento del personale delle forze dell’ordine impiegato nel servizio di ordine pubblico. Al vaglio della Digos ci sono ora ulteriori comportamenti illeciti che si sono registrati a margine della partita.