Lutto cittadino a Latina per la morte di Antonio Pennacchi, la camera ardente al Museo Cambellotti

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha proclamato il lutto cittadino a Latina per la giornata di domani, giovedì 5 agosto 2021, in concomitanza con i funerali di Antonio Pennacchi, che si è spento nella sua abitazione ieri, 3 agosto, per un malore.

Le esequie dello scrittore saranno celebrate domani alle 10.30 nella cattedrale San Marco. La camera ardente sarò invece allestita all’interno del Museo civico Duilio Cambellotti, in Piazza San Marco, e sarà aperta nella giornata di oggi, 4 agosto, dalle 19 alle 22.30 - e non più dalle 15.30 come inizialmente annucniato - e dalle 8.30 alle 10 di domani.