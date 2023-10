Incidenti stradali, controlli a tappeto della polizia sull'uso di alcol e droghe

Dallo scorso fine settimana e per i prossimi cinque, anche in provincia di Latina la polizia stradale sarà impegnata in una corposa attività di controllo e prevenzione che si concludere, al livello nazionale, il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada. Sul territorio gli equipaggi della sezione della polstrada di Latina e dei distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia presidieranno i rispettivi territori di competenza in collaborazione con i medici di polizia, con la finalità di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche o stupefacenti, che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità.

I dati Istat relativi all'anno 2022 non evidenziano infatti una flessione del dato numerico degli incidenti stradali e anche l'andamento del 2023 sembra confermare numeri importanti. L'Italia ha però aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento dei morti entro il 2030 e dell'azzeramento entro il 2050 e proprio in questa direzione sono orientate gli sforzi operativi e le attività di controllo della polizia stradale, con particolare attenzione rivolta alle generazioni più giovani, spesso protagoniste di incidente per distrazione.

Non a caso, proprio ai giovani sarà dedicata la giornata conclusiva di questa campagna preventiva anche in provincia di Latina.