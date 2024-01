Nucleo operativo ecologico, un anno di lavoro per difendere la legalità e l'ambiente

Il 2023 è stato un anno di grande lavoro sul territorio quello dei reparti speciali del Comando provinciale dei carabinieri di Latina.

Il Nucleo antisofisticazioni e sanità ha effettuato attività di controllo sulle attività ginnico /sportive, sulle aziende di produzione vinicola, le mense scolastiche e la commercializzazione di prodotti contraffatti.

Tra le novità il Nucleo operativo ecologico dell’Arma che ha iniziato la propria attività istituzionale il 23 febbraio 2023 con l'inaugurazione della sede alla quale ha partecipato anche il Ministreo dellinterno Matteo Piantedosi. Dopo una prima fase di monitoraggio sui settori che potenzialmente possono determinare le maggiori criticità in ambito ambientale, sono stati effettuati complessivamente 31 controlli, rilevate 20 non conformità, 24 violazioni penali, 12 di carattere amministrativo, 12 persone sono state denunciate in stato di libertà e sono stati effettuati tre sequestri. In particolare nei primi dieci mesi di attività su disposizione del Gruppo CC.T.A.S.E. sono stati pianificati dei controlli su depuratori pubblici; strutture di ricovero. Di rilievo le campagne sulla tutela del lavoro in particolare quella di vigilanza straordinaria nell’edilizia ed sul contrasto al lavoro sommerso; i controlli straordinari al fenomeno del caporalato digitale dei raiders; la vigilanza straordinaria nel turismo e negli esercizi pubblici; la campagna denominata ‘Alt caporalato’, l’operazione a livello nazionale ‘Empact action day’ nei settori della ristorazione a conduzione multietnica ed in quello dell’agricoltura; i controlli agli autolavaggi. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla campagna ‘Safety first’ finalizzata ai controlli in materia di sicurezza nei cantieri stradali e alla vigilanza straordinaria per contrastare il lavoro sommerso.

Per quanto riguarda i carabinieri Forestali nel corso dell’anno appena concluso sono stati particolarmente attivi nel contrasto alle normative ambientali ed alla repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione connessi con la violazione alla normativa ambientale.