Natale, carabinieri piedi e a cavallo in alta uniforme per le strade della città

Anche per quest’anno, nell’imminenza delle festività natalizie, il Comando provinciale dei carabinieri di Latina ha predisposto dei particolari servizi di prossimità al cittadino, impiegando pattuglie di militari appiedati e a cavallo, vestiti con la tradizionale grande uniforme in forma ridotta, con mantello e sciabola.

L’iniziativa istituzionale, oltre ad integrarsi con il suggestivo scenario natalizio del centro, rientra nel più specifico rafforzamento del dispositivo di prevenzione attuato dall’Arma nel centro urbano e nel resto della provincia che vede impiegati numerosi militari delle stazioni, sia di pattuglia a piedi che con le autovetture di servizio. L’obiettivo è di incrementare il livello di sicurezza in occasione delle festività che, come noto, attirano sul territorio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, numerosi residenti e turisti affascinati dai mercatini e dalle suggestive luci natalizie, rappresentando, allo stesso tempo, un piacevole connubio tra la storia dell’Arma dei carabinieri e le tradizioni del nostro Paese.

I militari, eleganti e perfettamente integrati con lo scenario natalizio del centro di Latina, faranno quindi da cornice agli eventi organizzati in città per i festeggiamenti del 90 anniversario dell’inaugurazione di Latina e alla riapertura del teatro D’Annunzio, rendendo più suggestivo il panorama dei mercatini e delle luminarie non solo del capoluogo ma anche quelli dei comuni di Aprilia, Terracina, Gaeta e Formia.