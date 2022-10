Carabinieri, il saluto a coloro che sono andati in congedo e le qualifiche ai luogotenenti

Questa mattina il Comandante provinciale dei carabinieri di Latina, Colonnello Lorenzo D’Aloia ha ricevuto alcuni militari, recentemente collocati in congedo, per un saluto di commiato porgendo loro un sentito ringraziamento per il servizio istituzionale svolto al servizio della comunità. Si tratta in particolare del brigadiere capo con qualifica speciale Angelo Caringi, dal 1997 al Nucleo Investigativo di Latina, ove si è congedato il 30 settembre scorso; dell’appuntato scelto Giuseppe Angelone in servizio alla Stazione Carabinieri Sabaudia e dal 2014 alla Stazione Carabinieri Terracina, ove si è congedato il 3 ottobre 2022.

Nel corso della stessa mattinata il Colonnello D’Aloia ha conferito inoltre ad alcuni Luogotenenti la massima qualifica apicale, congratulandosi per il prestigioso traguardo professionale raggiunto: Adolfo Montagnaro (Nucleo Comando della Compagnia di Latina), Marcello Sperati (Stazione di Borgo Podgora), Gaetano ESposito (Stazione di Latina), Ferdinando Russo (Stazione di Sabaudia), Maurizio Colorito (Stazione di Prossedi) e Osvaldo Petrucci (Stazione di Lenola).