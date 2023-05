Comando provinciale dell'Arma, in servizio undici nuovi militari

A partire da oggi il Comando provinciale dei carabinieri di Latina di arricchisce di undici nuovi militari – dei quali tre donna - che contribuiranno al piano di rinforzo e avvicendamento del personale dell’Arma. I nuovi arrivati, sette dei quali neo promossi due vice brigadieri, un appuntato e un carabiniere di provata esperienza che andranno a potenziare gli organici del Comando territoriale di Aprilia e delle Compagnie di Latina e Terracina, saranno impiegati in servizi di controllo del territorio e consentiranno quindi un turn over con il personale più esperto che sarà impiegato in attività investigative. Il comandante provinciale Lorenzo D’Aloia ha ricevuto i nuovi arrivati alla presenza dei vari comandanti responsabili ed ha augurato loro buon lavoro.

“Si tratta di risorse preziose – ha sottolineato D’Aloia – che daranno il loro contributo alla collettività con l’obiettivo non soltanto di accrescere sempre più il livello di sicurezza di questa provincia ma anche per perpetuare lo spirito della missione che da due secoli caratterizza l’Arma dei carabinieri, quella di essere al servizio del cittadino”.

L’assegnazione di ulteriore personale rientra nella strategia che il comandante provinciale ha posto in essere al fine di profondere uno sforzo maggiore in quei territori che presentano delle criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.