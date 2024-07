Detenuto cerca di impiccarsi con un cappio nella sua cella a via Aspromonte

Tentativo di suicidio fortunatamente andato male nel carcere di Latina l'altra notte per il tempestivo intervento degli operatori della polizia penitenziaria.

Un detenuto italiano 50enne ha cercato di togliersi la vita all'interno della sua cella stringendosi un cappio attorno al collo ma il rischio che questo gesto disperato riuscisse è stato scongiutato dal personale di via Aspromonte.Ma quanto accaduto porta nuovamente alla luce le condizioni estremamente difficili nelle quali si vive e si lavora all'interno della casa circondariale di Latina.

"Un plauso va al personale intervenuto - sottolinea Massimo Costantino, segretario della Fns Cisl del Lazio - poichè con la costante attenzione e il rigore nell’applicazione delle norme riesce a tutelare la vita dei detenuti e la sicurezza della struttura anche se le condizioni lavorative in cui opera il personale di polizia penitenziaria sono diventate quotidianamente insostenibili. La grave carenza di personale di Polizia Penitenziaria stanno creando non poche difficoltà al sistema carcerario regionale e anche l'arrivo dei nuovi agenti che doveva avvenire alla fine di questo mese è stato differito dal Dipartimento amministrazione penitenziaria per quanto riguarda le carceri del Lazio a settembre. Per la Fns Cisl lazio occorrono provvedimenti eccezionali perché quelli già messi in campo dallo scorso anno con alcune nuove assunzioni – conclude il sindacalista – sono insufficienti ed inadeguati alla gravità della situazione. I problemi delle carceri sono prioritari e quindi necessitano di misure eccezionali sulle strutture e sugli organici".