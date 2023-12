Casa per anziani come un lager, ci sono anche tre denunciati

Ha soltanto rilasciato spontanee dichiarazioni respingendo ogni accusa la 49enne finita agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti aggravati ai danni degli anziani ospiti della struttura socio-assistenziale del capoluogo pontino della quale era responsabile. Questa mattina la donna è comparsa davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese assistita dall’avvocato Antonio Orlacchio in sostituzione dell’avvocato Italo Montini ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha però precisato di essere estranea alle contestazioni che le vengono fatte vale a dire “condotte di maltrattamento poste in essere in danno degli anziani ospiti della struttura, persone psicologicamente fragili, disabili ed indifese, costrette a regime di vita vessatorio e mortificante, oggetto di continue ingiurie e minacce, nonche? di violenze fisiche quali schiaffi, spinte, strattonamenti oltre a offese ed insulti”. La 49enne, oggi impiegata in altra struttura socio-assistenziale, ha aggiunto di avere sempre avuto buoni riscontri rispetto al suo lavoro.

Secondo gli investigatori della Guardia di finanza che hanno condotto le indagini coordinati dal sostituto procuratore Marco Giancristofaro l’indagata si sarebbe resa responsabile di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell’aver commesso il fatto in danno di persone ospitate presso strutture socioassistenziali, attraverso l’utilizzo reiterato di metodi di vessazione fisica e psicologica, nei confronti degli anziani ivi ricoverati, costretti a vivere in uno stato di costante soggezione e paura, oltre che di disagio psico-fisico. Riscontrate anche altre carenze quali ad esempio la somministrazione di farmaci in modo superficiale e non aderente alla corretta terapia, invertendo talvolta i programmi terapeutici, al fine di tacitare i degenti, oppure la minaccia di essere legati e strattonati al fine di far cessare le lamentele, o ancora, il disinteresse per le richieste di soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali, quali l’alimentazione, la necessita? di essere lavati o di usufruire dei servizi igienici. L’indagine denominata “Senex” ha portato inoltre alla denuncia di altre tre persone che operavano nella struttura.

Al termine dell’interrogatorio la difesa ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari e la concessione dei soli obblighi di firma, istanza sulla quale il gip si è riservato di decidere previa acquisizione del parere del pubblico ministero.