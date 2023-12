Pazienti picchiati e minacciati, casa per anziani come un lager: titolare ai domiciliari

E’ accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni anziani ricoverati presso la struttura della quale è responsabile la 49enne finita agli arresti domiciliari nei giorni scorsi su richiesta della Procura della repubblica.

In quella struttura di asssistenza che si trova alla periferia di Latina era in vigore un “sistema di maltrattamenti fisici e psicologici tale da cagionare sofferenze e umiliazioni nelle persone ricoverate” si legge nel provvedimento che è il risultato di un’inchiesta condotta dagli uomini della Guardia di finanza e coordinata dal sostituto procuratore Marco Giancristofaro.

La prima denuncia risale a novembre dello scorso anno quando arriva la prima di una serie di segnalazioni sulla gestione della struttura che si trova nel capoluogo pontino: a firmarla una ex operatrice sanitaria che racconta di anziani presi a schiaffi, a pugni, per il collo, colpiti e insultati. “Se non la smetti ti lego a una sedia” una delle frasi rivolte agli ospiti, molti dei quali peraltro sono anche invalidi. E poi il cibo gettato loro in faccia, le cadute dalle scale, le umiliazioni continue. Tutto vero a quanto pare visto che le verifiche all’interno della struttura hanno confermato il racconto degli ex dipendenti tanto da indurre il pm a chiedere nei confronti della titolare della struttura per anziani la misura cautelare degli arresti domiciliari e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Giuseppe Molfese ad accoglierla. “A suo carico – scrive il gip nel provvedimento – sussistono gravi indizi di colpevolezza con i degenti sottoposti a sistematici maltrattamenti fisici e psichici tali da cagionare loro grande sofferenza e umiliazioni”. La donna è dunque ai domiciliari e questa mattina comparirà davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia.