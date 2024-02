Vertici della Cassa edile accusati di truffa ma incombe la prescrizione: il processo non si farà

Non doversi procedere in quanto i tempi tecnici a disposizione non consetirebbeo di portare a termine il processo prechè i reati sarebbero già prescritti. Questa la sentenza con la quale il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese ha chiuso la vicenda giudiziaria che ha coinvolto i vertici della Cassa Edile di Latina.

Sul banco degli imputati - assistiti dagli avvocati Luca Giudetti, Giorgio Granato, Francesco Petrelli - c'erano Vito Miceli, 71 anni presidente della Cassa; il figlio Fabrizio Miceli; il direttore generale Vincenzo Monti; Paolo Nicodemo e la moglie di Monti Sonia De Sanctis accusati a vario titolo di abuso di ufficio e truffa. Secondo l'accusa avrebbero conferito innumerevoli incarichi per prestazioni legali per riscuotere i contributi non versati da parte degli associati in via esclusiva agli avvocati De Sanctis e Nicodemo retribuiti con il denaro della Cassa senza astenersi dall'affidamento trattandosi di parenti e violando dunque lo Satuto dell'associazione. Sarebbe stato lo stesso Miceli nel 2012 ad apportare modifiche alla Convenzione con cui venivano regolati i rapporti tra l’ente e i legali affidatari di incarichi senza sottoporre il tutto al vaglio del Comitato di Presidenza e del Comitato di Gestione. Tale modifica prevedeva anche un compenso per gli avvocati sia nel caso che questi recuperassero i crediti, sia nel caso vi fosse valutazione di inesigibilità totale o parziale del credito stesso.

A conti fatti per riuscire a recuperare 700mila euro di crediti sono state liquidate parcelle ai legali per oltre un milione di euro. . L’avvocato Sonia De Sanctis, ha ricevuto complessivamente 685 incarichi per un fatturato di oltre 351mila euro mentre l’avvocato Nicodemo ha avuto 693 incarichi per un importo complessivo da recuperare di oltre 6 milioni di euro. Ma i tempi lunghi della giustizia - ci sono voluti quasi tre anni soltanto per fissare l'udienza preliminare rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio che risale a marzo 2021 - hanno indotto il gup a dichiarare il non luogo a precedere per non far partire un processo che era detinato alla prescrizione. Uno dei tanti.