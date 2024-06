2 giugno, tutti in piazza per la Festa della Repubblica

Anche a Latina questa mattina è tenuta la cerimonia ufficiale per il 78° anniversario della Fondazione della Repubblica su iniziativa della Prefettura. La manifestazione ha avuto inizio alle 9.30, in piazza della Libertà con lo schieramento delle forze armate e delle forze di polizia per gli onori al Prefetto cui ha fatto seguito la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire il Prefetto Maurizio Falco ha consegnato i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica a venti cittadini di questa provincia. Alla cerimonia erano presenti numerosi sindaci del territorio pontino.

Nel suo discorso il Prefetto ha sottolineato di voler dedicare questa festa "a tutti quelli che quotidianamente tengono in piedi a vario titolo e responsabilità la macchina dello Stato democratico in provincia. Ancora una volta, in quel contenitore generale che individuiamo con il termine sicurezza, si fanno avanti esigenze collegate sicuramente ad un più capillare controllo del territorio: ed il quotidiano lavoro svolto con gli uomini in divisa ed i loro vertici così presenti e capaci, sono il miglior conforto. Ma altrettante priorità - ha proseguito Falco - sono riferibili, e non secondariamente, all’obiettivo collegato ad una migliore fruizione dei servizi collegati ai servizi pubblici essenziali e alla fruibilità delle infrastrutture esistenti e da completare, sia di mobilità che di accoglienza-multi fattoriale: migrazione, di supporto stagionale alle aziende agricole. Per una veloce amministrazione, la strada è l’abbandono dell’inerzia di competenze non in linea con la richiesta accelerazione nella legalità: e qui il ruolo di controllo dei sindacati dei lavoratori - ha concluso - continua ad essere fondamentale sia per il mantenimento dei posti di lavoro che per la difesa della dignità dei lavoratori".

Conclusa la cerimonia di consegna delle onorificenze, i vigili del fuoco del comando provinciale di hanno dispiegato il vessillo tricolore davanti alle Autorità e al pubblico presente in piazza dove è stata anche allestita una mostra statica dei mezzi militari. Le iniziative, realizzate con la preziosa collaborazione di enti ed istituzioni, sono il frutto di una sinergia tra Prefettura e realtà locale, con lo scopo di dare alla collettività la possibilità di celebrare insieme la comune identità nazionale, attraverso la valorizzazione della cultura della Repubblica.