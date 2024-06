L'Arma dei carabinieri festeggia i 210 anni dalla fondazione: l'evento al Fogliano

Si celebrano anche a Latina i 210 anni dalla fondazione dell'Arma dei carabinieri e i festeggiamenti quest'anno si sono svolti nella cornice del Parco del Fogliano, con una cerimonia che si è aperta, come tradizione, con lo schieramento del Reparto di formazione composto dal picchetto in armi del comando provinciale, una rappresentanza di ufficiali e comandanti di stazione della provincia di Latina, i carabinieri di quartiere, il personale della motovedetta di Gaeta, una rappresentanza dei carabinieri forestali e delle varie specialità dell'Arma, dal Nucleo antisofisticazione e sanità al nucleo Ispettorato del lavoro e nucleo operativo ecologico.

All'evento ha partecipato il coro dei militari dell'Arma e soci dell'Anc e l'orchestra composta da un docente e otto musicisti del conservatorio di Latina Ottorini Respighi, che hanno eseguito il Va Pensiero tratto dal Nabucco di Giuseppe Verdi e Alleluja di Leonard Cohen.

Dopo l'apertura della cerimonia sono stati resi gli onori al prefetto di Latina Maurizio Falco e poi al comandante provinciale dell'Arma Christian Angelillo, è stata data lettura del messaggio del presidente della Repubblica e del comandante generale Teo Luzi, fino alla conclusione della cerimonia con le parole del colonnello Angelillo. Come ogni anno, nel corso della cerimonia, è avvenuta la consegna dei riconoscimenti ai carabinieri che si sono negli anni particolarmente distinti per attività di servizio.

"Celebriamo questo importante anniversario in questo meraviglioso scenario che abbiamo anche imparato a conoscere per una serie di iniziative in tema di inclusione che si svolgono qui - ha detto il comandante provinciale -. Abbiamo voluto evidenziare la stretta sinergia tra la componente territoriale e la componente forestale della tutela ambientale. Vogliamo trasmettere il messaggio secondo cui la tutela ambientale è sinonimo di tutela della legalità. E quale posto migliore di questo”.

Terminato l'evento, i partecipanti hanno potuto visitare una mostra d'arte allestita nell'orto botanico di Fogliano, curata da associazioni con cui l'Arma collabora nella realizzazione di iniziative e progetti e tutela delle donne vittime di violenza e a favore dell'inclusione sociale e realizzata in collaborazione con il liceo artistico di Latina e il centro Minenna. Fra le associazioni che hanno curato la mostra, Soroptimist, associazione Lilith, LatinAutismo.