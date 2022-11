Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate: le celebrazioni a Latina

Si sono svolte anche a Latina le celebrazioni del 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate, alla presenza del prefetto Maurizio Falco e delle autorità civili, religiose e militari, La cerimonia si è aperta alle 10 con la messa nella cattedrale San Marco officiata dal vescovo Mariano Crociata e accompagnata dal coro interforze. A seguire, alle 11,30, la deposizione di una corona al Monumento ai caduti da parte del prefetto Falco e del generale Sanasi della 4^ brigata Telecomunicazioni e Sistemi.

Nel corso della cerimonia il prefetto ha ricordato l'importanza di affidarsi agli uomini delle forze armate e alla loro professionalità e ha sottolineato come il Milite Ignoto sia simbolo del sacrificio degli italiani a cui dobbiamo il ringraziamento per essere oggi una società democratica, libera e civile. Associandosi alle parole del capo dello Stato e del ministro della Difesa ha poi ricordato che la vocazione nazionale è quella della mediazione e della ricerca della pace tra i popoli.

Per l'occasione è stata allestita, per conto del gruppo Anmi di Latina, la mostra “La Grande Guerra nel territorio pontino”, ospitata presso la Casa del Combattente di Latina, con pannelli tematici che conducono il visitatore nella narrazione delle vicende nazionali e in quelle che coinvolsero le comunità locali, in particolare Cori, Cisterna, Fondi, Gaeta, Sezze e Terracina. Una mostra statica Interforze è stata infine allestita in Piazza del Popolo davanti alla sede del Comune.