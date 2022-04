A Latina il primo centro antiviolenza per minorenni della Regione Lazio

Sarà inaugurata martedì 19 aprile alle ore 11 presso il Centro Pastorale Diocesano di piazza Paolo VI il primo Centro antiviolenza per minorenni della Regione Lazio. Il centro nasce dalla volontà dell’ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione di creare un centro ad hoc per servizi di accoglienza e di orientamento e sensibilizzazione per minorenni ed adolescenti che sono stati vittime di reato.

Tanti gli ospiti che prenderanno parte all’evento di inaugurazione, moderato dalla giornalista Roberta Sottoriva, tra cui il Vescovo Mariano Crociata, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Monica Sansoni, Marco Vincenzi Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Alessandra Troncarelli, assessora regionale alle Politiche sociali, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il questore Michele Spina, il Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, Lidia Salerno, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, il comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo D’Aloia,, il Prefetto Maurizio Falco, Emiliana Bozzella dell’USR ambito territoriale di Latina, Vincenzo Serra, presidente “Associazione per la Famiglia Onlus”), Pasquale Lattari, responsabile Uffici di giustizia riparativa Consultorio Familiare “Crescere Insieme” di Latina, Saranno anche presenti rappresentanti della Guardia di Finanza, della Polizia e della Polizia locale e parteciperanno da remoto i responsabili dei Centri della Regione Lazio che hanno aderito al protocollo e che fanno parte della Rete Regionale dei Centri Antiviolenza per Minorenni.

“Un grande sogno che diviene realtà – sottolinea il garante regionale Monica Sansoni - e che da tempo mi ero posta come mission”.