La polizia festeggia il 172° anniversario: un anno di lavoro tra controlli del territorio e indagini

Si celebra oggi, 10 aprile, anche a Latina il 172° anniversario della fondazione della polizia di Stato. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina alle 9,30 con la deposizione di una corona di alloro, presso la lapide all’ingresso della questura, per rendere gli onori ai caduti della polizia ai quali don Anrea Lupi, parroco della cattedrale di San Marco, ha rivolto un momento di preghiera. La cerimonia si è sposta poi al teatro Ponchielli dell’istituto Alessandro Volta di Latina, alla presenza delle autorità civili e militari della Provincia, con la partecipazione dell’orchestra e del coro degli alunni dell’istituto.

Alto impatto: Latina tre le 11 province italiane sotto osservazione

Le celebrazioni della fondazione della polizia sono anche l’occasione per il questore di Latina Raffaele Gargiulo, di tracciare un bilancio degli ultimi 12 mesi di attività sul territorio pontino, a partire dai mirati servizi di controllo Alto impatto che, a partire da ottobre 2023, hanno riguardato anche la provincia di Latina, inserita tra le 11 province italiane su cui concentrare specifici servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati, sulla base di una crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini. Dallo scorso ottobre dunque il questore Gargiulo, su un’attività pianificata in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza della prefettura, ha dato il via a un coordinamento tecnico operativo di tutte le forze di polizia, disciplinando 40 servizi straordinari di controllo che hanno interessato prima il capoluogo e poi altri comuni tra cui Aprilia e Terracina. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sono state impiegate oltre 40 pattuglie al giorno, che hanno consentito l’individuazione e l’identificazione di oltre 152.140 persone e il controllo di oltre 68.620 veicoli, con un incremento percentuale rispetto all’anno precedente di circa il 65%.

Il bilancio di un anno di servizi sul territorio: oltre mille denunce, 244 arresti

La presenza degli operatori della squadra Volante ha consentito di garantire efficaci risposte e il pronto intervento in situazioni di pericolo. Tra queste attività il questore ha ricordato, a giugno 2023, l’arresto per il tentato omicidio di un uomo che dopo aver picchiato una ragazzo aveva poi aggredito anche il fidanzato sferrando una coltellata all’addome; l’arresto a luglio di un italiano responsabile di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della madre; l’intervento degli agenti in un caso di tentato suicidio, nel mese di dicembre, concluso con l’arresto di una persona in possesso di arma da fuoco e cartucce. Nell’ambito di attività investigative, la questura ha denunciato complessivamente 1406 persone e ne ha arrestate 244.

Le operazioni e le indagini della squadra mobile

Particolare attenzione è stata posta sull’attività di contrasto alla criminalità comune da parte della squadra mobile, con particolare riferimento al capoluogo dove operano clan malavitosi autoctoni e per i quali è stata riconosciuta l’aggravante del metodo mafioso, e al basso Lazio, zona particolarmente a rischio di infiltrazione criminale da parte di organizzazioni che agiscono nelle aree limitrofe del casertano. Numerose le operazioni di polizia giudiziaria. Tra le più significative, quella relativa al sequestro di persona e alla violenza sessuale di una giovane del capoluogo. Gli investigatori sono riusciti ad arrestare il responsabile, un cittadino rumeno che aveva picchiato il fidanzato e poi aveva preso l’auto della coppia e costretto la ragazza a salire abusando di lei. Un’altra operazione, coordinata dalla Dda di Roma, ha consentito invece l’arresto di 15 persone che gravitavano in un clan criminale di etnia rom, indagate per traffico e spaccio di stupefacenti. Di pari passo con le recenti novità legislative in tema di contrasto alla violenza di genere, nel corso dell’ultimo anno il questore ha emanato 19 ammonimenti.

Gli interventi della polizia stradale in provincia

Un bilancio anche della polizia stradale, che ha prestato soccorso a migliaia di persone, rilevando complessivamente 548 incidenti stradali. Sono state invece 8.183 le infrazioni al Codice della strada rilevate, di cui 302 hanno portato al ritiro della patente e 367 al sequestro dei veicoli.

Pedopornografia e truffe online: le indagini della polizia postale

Per quanto riguarda la polizia postale e delle Comunicazioni, le attività hanno riguardato in particolare il contrasto ai reati informatici, come la pedopornografia su internet ma anche le truffe informatiche e il cyberbullismo. Sono state ricevute complessivamente 425 denunce per reati di tipo informatico e indagate 132 persone, 4 delle quali arrestate. Numerose inoltre le perquisizioni ed i sequestri di materiale informatico che hanno portato al sequestro di oltre 9.520 Gbyte di materiale pedopornografico.

Controlli su treni e stazioni: il lavoro della polfer

Infine, la polizia ferroviaria ha incrementato le proprie attività di controllo presso gli scali della provincia, a tutela dei passeggeri e a bordo dei treni. Nella sua relazione il questore ha ricordato un arresto da parte del personale Polfer di Formia di due pluripregiudicati responsabili di rapina amano armata ai danni di un viaggiatore minorenne di 18 anni.