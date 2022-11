La questura commemora i caduti della polizia di Stato

In occasione della commemorazione dei defunti di oggi, 2 novembre, come ogni anno la Questura di Latina ha voluto ricordare con una breve cerimonia i caduti in servizio e il personale scomparso della polizia di Stato. Il questore Michele Spina, alla presenza del prefetto Maurizio Falco e dei comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, insieme ai funzionari della questura e al personale delle specialità del capoluogo pontino, ha deposto una corona di alloro alla base della lapide all'ingresso della questura, in memoria dei caduti.

Durante la cerimonia, con un picchetto in alta uniforme, il sacerdote don Francesco Pampinella ha tenuto un momento di preghiera per ricordare gli appartenenti alla polizia di Stato morti nell’adempimento del loro lavoro.