La Chiaravalloti nuovo presidente della Corte di appello di Reggio Calabria

Caterina Chiaravalloti è la nuova presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria. Lo ha deliberato questa mattina il plenum del Consiglio superiore della magistratura con una votazione sul filo del rasoio: la Chiaravalloti ha infatti ottenuto 16 voti, tra cui quello del vicepresidente Fabio Pinelli, appena uno solo in più di quelli raccolti dall'altra candidata, Olga Tarzia, attualmente presidente di sezione nell’ufficio giudiziariodi Reggio Calabria. In plenum si è registrata anche un’astensione.

Il posto di presidente era vacante dal 28 dicembre del 2022 quando lo ha lasciato, per raggiunti limiti d'età, il magistrato Luciano Gerardis.

Caterina Chiaravalloti dal 1990 al 2002 è stata procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, dove poi ha svolto il ruolo di giudice e consigliere della Corte d'appello. Dal 2009 al 2013 è stata fuori ruolo per svolgere l’incarico di consulente giuridico al ministero degli Esteri, poi nel 2013 il rientro in magistraturaalla guida del tribunale di Castrovillari fino al gennaio 2018, quando è stata nominata presidente del Tribunale di Latina. Il posto alla guida del Palazzo di giustizia pontino quindi resta scoperto: probabilmente sarà il vicepresidente a ricoprirlo in attesa della nomina di quello nuovo.