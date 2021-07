Chiusura dell'ipermercato Panorama: lavoratori in sciopero il 9 luglio

La chiusura è prevista per il 31 del mese. Previsto un incontro con l'azienda per trovare soluzioni meno traumatiche per i lavoratori

Una giornata di sciopero, proclamata per venerdì 9 luglio, di tutto il personale Pam Panorama di Latina. Lo annunciano le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil in occasione dell'incontro con la direzione aziendale. La chiusura dell'ipermercato è prevista per il 31 luglio e la riunione punta ad attivare un piano sociale utile a trovare soluzioni meno traumatiche per i lavoratori.

Intanto Pam Panorama ha provveduto all'apertura della procedura di cassa integrazione per cessazione e il ministero del Lavoro ha convocato le parti per il prossimo 27 luglio.

"I lavoratori - spiegano le sigle sindacali - protesteranno pacificamente e adottando tutte le misure di sicurezza anti covid contro l'imminente chiusura del punto vendita di Latina. Si riuniranno presso il gazebo già presente nelle adiacenze dell'ipermercato e la protesta successivamente si sposterà, alle 11, in via Tiberio per un sit-in presso la sede dell'incontro tra parte datoriale e parti sociali. Presiederanno i segretari generali Marco Capparelli della Filcams Cgil, Claudia Baroncini della Fisascat Cisl e Gianfranco Cartisano per la Uiltucs Uil".