Motociclista morto a 'Il Sagittario', l'accusa chiede tre rinvii a giudizio per omicidio colposo

Si è conclusa con tre richieste di rinvio a giudizio l’udienza preliminare per la morte di Doriano Romboni, il 45enne pilota spezzino, vincitore di 6 gran premi nel motomondiale tra 125 e 250, deceduto in seguito alle lesioni riportate in una caduta durante la sessione di qualifiche sul circuito pontino 'Il Sagittario' il 30 novembre 2013. Il 'Sic Day' era stata organizzato per ricordare Marco Simoncelli e raccogliere fondi per la fondazione nata in sua memoria.

Dopo una serie di rinvii questa mattina davanti al gup del Tribunale di Latina Giorgia Castriota il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiesto il rinvio a giudizio dell’amministratore delegato della società “Il Sagittario Srl” titolare del circuito motociclistico Sandra Temporini, 56 anni, di Latina, di un ispettore e del coordinatore del Comitato impianti della Federazione moto Gennaro Caccavale, 66 anni, napoletano e Adamo Leonzi 66 anni, di Francavilla al mare. Sono chiamati a rispondere di concorso in omicidio colposo la prima per “aver omesso di adottate tutte le cautele necessarie alla gestione dell’impianto per impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla pratica sportiva“; gli esponenti federali per non aver rilevato le discrepanze tra i dati riportati nella planimetria della pista allegata alla richiesta di omologazione e nel non aver prescritto protezioni in corrispondenza del tratto a rischio.

Nell’udienza odierna i familiari del pilota scomparso si sono costituiti parte civile: a rappresentare i genitori e il fratello l’avvocato Sara Parizzi mentre la moglie e le due figlie ancora minorenni del campione saranno rappresentate dall’avvocato Caterina Caterino. L’udienza è stata aggiornata al 15 dicembre quando la parola passerà ai difensori prima che il giudice decida sulla richiesta di rinvio a giudizio.