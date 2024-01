Furti seriali nei supermercati: ladri incastrati dalle telecamere, trovati con 500 euro di generi alimentari

Denunciati per la seconda volta in due mesi per lo stesso reato: furto di generi alimentari. E' accaduto a Cisterna, dove una pattuglia della polizia locale, in servizio lungo Corso della Repubblica, ha notato alla guida di una Mercedes una persona somigliante all'uomo che gli agenti avevano già denunciato lo scorso ottobre per furto e ha deciso quindi di procedere a un controllo fermando il veicolo. Accanto al conducente c'era in auto una donna.

Entrambi erano residenti in un altro comune e non hanno saputo giustificare la loro presenza a Cisterna. La vettura è stata quindi perquisita e all'interno dell'abitacolo gli agenti di polizia locale hanno trovato confezioni di tonno, cioccolate, 10 calze della befana, pezzi di parmigiano, gamberi e confezioni da caffè. Gli scontrini della merce però non c'erano. Dalle confezioni il personale è però risalito a un supermercato nel comune di Latina e a due di Cisterna. La conferma del furto è arrivata poi dalla polizia locale del capoluogo pontino che, recatasi nel supermercato derubato, ha estrapolato i filmati della videosorveglianza riuscendo a identificare l'uomo, che aveva portato via 17 confezioni di tonno in scatola. Il resto della merce, tra cui appunto 10 calze della befana, era stato rubato nei due esercizi commerciali di Cisterna. Il valore complessivo dei generi alimentari ammonta a circa 500 euro. L'uomo e la donna, lui 55 anni, lei 28, sono stati denunciati a piede libero.