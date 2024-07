Usava l'auto come deposito per la droga da spacciare: condannato a 6 anni

Aveva un chilo di cocaina nascosta all'interno di un'auto parcheggiata vicino casa che non era di sua proprietà ma della quali aveva le chiavi quindi l'utilizzo. Così ieri per Daniele De Angelis, 27enne residente a Latina scalo è arrivata una pesante condanna: 6 anni di carcere. Il giovave era finito in carcere a febbraio scorso dopo che sulla app Youpol - servizio della polizia che consente a chiunque segnalare l’esistenza di situazioni sospette o evidenti anche con foto e video - era arrivata una segnalazione su strani movimenti nei pressi della sua abitazione. Gli agenti della squadra mobile di Latina avevano avviato controlli per verificare l'esistanza di un'attività di spaccio di droga pedinando De Angelis e scoprendo che nonostante l'Alfa parcheggiata quasi in stato di abbandono in via Epicuro, a poche decine di matri da casa non fosse sua, in realtà era nella sua disponibilità. Il 27enne era stato sottoposto prima ad una perquisizione personale e poi domiciliare. Nella casa erano stati rinvenuti alcune dosi di sostanza stupefacente, denaro contante e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento mentre all'interno del veicolo c'era quasi un chilo di cocaina suddivisa in otto panetti, all’interno di una busta. La vettura, insomma, veniva utilizzata come magazzino per la sostanza stupefacente. Il 27enne era stato arrestato ed è tuttora detenuto.

Nel processo davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Laura Morselli che si è svolto con rito abbreviato come richiesto dal suo difensore, l’avvocato Italo Montini, il pubblico ministero Valerio De Luca ha chiesto per il giovane una condanna a sei anni di carcere, richiesta accolta in pieno dal gup . anche alla luce della recidiva specifica per il reato di spaccio per il quale l’imputato ha precedenti.